美國太空軍官員今天表示，美國和南韓軍方將就雙方追蹤北韓飛彈發射的系統進行更緊密整合，相關工作也會很快與日本開展更多合作。

路透社報導，美國太空軍（U.S. Space Force）派駐南韓的一支部隊將主導這項更緊密太空整合的工作，美韓同盟認為這是更有效追蹤北韓威脅和因應衝突的關鍵。

美國總統拜登、南韓總統尹錫悅、日本首相岸田文雄18日在高峰會中達成共識，3國將於今年底前即時共享北韓飛彈警告資料。

太空軍官員在首爾南方烏山空軍基地（Osan Air Base）告訴記者，高層正就3方合作具體細節進行研擬。

太空軍駐韓部隊副指揮官泰勒（Matt Taylor）表示：「我的理解是，正在研擬未來簽署雙邊協議，也可能是三邊協議，尤其是針對共享飛彈警告資料的部分。」

他說，已有計劃安排讓人員進行合作並且分享流程與程序的集會。泰勒說：「現階段還沒有斟酌或決定任何相關細節，不過已經進行過相關討論。」

官員表示，去年12月成軍的駐韓太空軍部隊專注在與韓方更緊密整合，確保駐韓美軍有管道取得使用天基（Space-based）資產的工作上。