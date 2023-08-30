Ep. 20 Hungary shares a border with Ukraine. We traveled to Budapest to speak with the country’s prime minister, Viktor Orbán. pic.twitter.com/LOzpMrQNIz — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 29, 2023

本週二（29）前美國《福斯新聞》王牌主播卡爾森（Tucker Carlson）前往採訪北約會員國匈牙利的總理奧班（Viktor Orban），並且在社群媒體X（前身為推特）公布這一段長達30分鐘的專訪內容。從北約國家領導人的高度來談烏俄戰爭，包含美國如何誤判了俄羅斯、普丁、俄羅斯核武庫以烏克蘭軍民實際上傷亡慘重、北溪管線炸毀的影響等等，內容涵蓋到了當前歐陸的局勢。

據卡爾森（@tuckercarlson）29日訪談影片，過去是福斯新聞（Fox News）當家主播，曾報導不管是美國大選疑似舞弊，新冠疫情、疫苗的眉角，也報導過美國政府監控和控制社群網路，不斷追著拜登家族醜聞，非常受到美國共和黨支持者的歡迎。

奧班：「（當前）對於烏克蘭的支援是一個很糟糕的「戰略工程」。因此，如果拜登政府說：『我們的目標是擊敗俄羅斯，創造政權更迭，殺死普丁或者將他趕下臺』他們可能誤解了俄羅斯人。要了解俄羅斯人，這是一件困難的事情，特別是如果你（美國）和俄羅斯之間隔了一座海洋。

所以，當我們談論政治時，我的意思是，在西方人中，我們談話的重點是什麼？重點是自由，如何為人民提供越來越多的自由。是的，當你談論俄羅斯的政治時，這不是頭號問題。首要問題是如何讓國家團結起來，因為這個國家非常大，他們的重點是如何讓國家團結在一起，而不是自由。

自由不是他們最優先的事項，他們（俄羅斯）首重讓國家團結在一起，這會產生一種不同的文化和對政治的理解。這創造了一種軍事方法。

俄羅斯領導人總是在安全上，在地緣政治方法上尋求安全緩衝。這不是我們（西方）國家，這是一種不同的方法。這樣做是合理的，因為這是他們的歷史，但我們必須明白，我們無法用現在這樣的方式擊敗他們。

他們不會殺死他們的領袖。他們永遠不會放棄。他們將保持國家團結，他們將捍衛它。我們提供烏克蘭援助越多，他們會投資更多。如果我們發送更多軍事裝備，他們將生產更多。所以，不要誤解俄羅斯人。他們不會受不了普丁，然後把他趕走。」

卡爾森：「如果西方成功殺死普丁會發生什麼？俄羅斯及其核武庫將會發生什麼？」

奧班：「我可以回憶一下我的一段經歷，當俄羅斯發生巨變的時候，我正好是總理。葉爾欽之後的普丁，是的。葉爾欽非常的弱，而且越來越弱，我確實記得當時匈牙利和歐洲瀰漫著恐懼，無論是否會有新的領導層。當時真正擔心害怕的是俄羅斯進入無政府狀態。

是的，葉爾欽出局了，沒有一個足夠強大的新人進來，可以保持國家的團結，核武庫和軍隊控制等等。所以當普丁上臺，並開始作為領導人控制軍隊和俄羅斯的權力時。當時，歐洲每一個人都很高興。我確實記得這一點。

現在普丁掌權了很長時間。我們已經忘記了當俄羅斯沒有強有力的領導人的那段時光有多危險。那是最糟糕的情況。所以，這就是我們（北約）的目標。這是美國國務院的目標，是的。但如果這是目標，那就錯了。這是一個錯誤。這聽起來很危險。你知道，這不僅僅是危險而已。