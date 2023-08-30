強烈颱風蘇拉掠過巴士海峽，為南台灣帶來猛烈風雨，氣象達人彭啟明表示，蘇拉的颱風眼非常清晰、強度紮實，可謂是「完美風暴」，若距離台灣更靠近或是直接登陸，恐怕會釀成驚人的災情，網友看了他分享的照片後，直說「真的來了一定很可怕」、「對岸又要發抖了」。

彭啟明今日傍晚在個人臉書粉專發文直呼，「真的要很慶幸閃過蘇拉颱風！」他表示，蘇拉的颱風眼相當清晰，眼牆延伸的暴風圈也非常厚實，在科學上會被稱作「完美風暴（perfect storm）」。同時，彭啟明也分享一張圖片，其中可見蘇拉的颱風眼幾乎是「正圓」的形狀，其暴風半徑和本島陸地相當靠近。

畫面曝光後，網友紛紛留言，「好險沒進來」、「很美很紮實，但真的來了，一定很可怕」、「這個尻到一定-999」、「廣東瑟瑟發抖中」、「對岸又要發抖了」、「被它撞到一定很慘」、「這個甜甜圈厲害了」。

氣象局表示，受到颱風蘇拉外圍環流影響，明日南部、花東容易有雨，彰化以南天氣都不太穩定，北部則有局部雨勢，氣象局可能於今晚或明日清晨解除蘇拉的陸上颱風警報，預估明晚颱風逐漸遠離，周五、周六各地降雨強度趨緩，不過下周受低壓帶影響，全台各地還是容易下雨，後期降雨趨勢有較大變數。