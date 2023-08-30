新北市長侯友宜30日帶領市府團隊舉行中元普渡祭祀。侯友宜在大包乖乖餅乾寫下「颱風乖乖不來，風調雨順福氣來」、「登革熱乖乖無影蹤，莫在台灣現蹤跡」、「災害乖乖消失，打造智慧安全城」、「戰爭乖乖不要來，國泰平安厚生活」、「預算乖乖到位，新北建設起飛」等字，各局處也用心準備特色供品，祈求風調雨順、安居樂業。
市府各局處及行政園區內委外廠商精心準備各式供品祭拜，準備緊接而來的中秋應景柚子，新聞局更準備了造型可愛的三牲造型創意饅頭、觀旅局也別出心裁將168包（一路發）可樂果手工黏貼，懸掛成2座「結好果耶誕樹」，期盼新北觀光大發利市，更為下半年的「新北歡樂耶誕城」祈福。祕書處長饒慶鈺也說，部分供品將由社會局捐贈給弱勢家庭，響應公益。
民眾到環保局官網首頁進入新北普渡專區／網路普渡進行登記，也可以同步進行「網路普渡」，環保局會統一將登記名單請林口竹林山觀音寺辦理祭祀祈福儀式。
環保局也呼籲民眾「減燒紙錢做愛心」，到新北市好日子愛心大平台或四大超商事務機參加以功代金，落實環境永續。祭拜的紙錢不只可以交由清潔隊集中收運焚燒，也可以選購經檢驗符合國家標準（CNS）的金銀紙及香品，減少環境汙染。
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