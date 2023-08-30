衛生福利部花蓮醫院豐濱分院牙科醫師楊雅潔說明牙齒的重要性。（衛服部花蓮醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

牙齒是維持身體健康的重要角色，除承擔咀嚼重責大任，也協助支撐臉型與輔助發音，牙齒若不好，不僅影響美觀、講話口齒不清，嚴重還可能影響營養攝取，衍生更多疾病，因此，醫生建議民眾定期洗牙、檢查，口腔保健自小開始做起。

花蓮縣老年人口佔總人口19％，幼年人口則是30％，這兩大族群的口腔健康備受地區醫院關注，衛生福利部花蓮醫院豐濱分院牙科醫師楊雅潔表示，長者過去較少接受口腔衛生教育，口腔衛生習慣不佳，常因蛀牙、牙周病等狀況導致缺牙，最後失去咬合功能衍生營養攝取不良等問題。

她指出，口腔保健觀念應從小做起，當寶寶0到6個月時，家長應以紗布沾取飲用水清潔口腔，降低細菌滋生、消除口腔異味，初次看牙時間點為孩子長出第1顆乳牙，最晚不要超過1歲，並定期回診。

楊雅潔說，當孩子長出第1顆牙後建議使用含氟牙膏，氟含量應在1000ppm以上，才有預防蛀牙的效果；6歲以下一般兒童，每半年健保補助塗氟一次；12歲以下弱勢兒童，包括低收入戶、身心障礙、 設籍原住民族地區、偏遠及離島地區等，每3個月健保補助塗氟一次。

健保除補助孩童塗氟，一般民眾也享有洗牙補助，楊雅潔指出，健保補助半年洗牙1次；糖尿病、高風險疾病患者，如腦血管疾病、血液透析及腹膜透析患者、使用雙磷酸藥物或抗骨鬆單株抗體藥物患者、惡性腫瘤患者等及特殊需求患者，健保補助90天可洗牙1次。

她說，牙醫師洗牙時會替患者檢查全口，藉由定期半年或3個月回診，及早發現牙齒或黏膜疾病，透過及早治療避免後續更複雜的治療介入。

此外，楊雅潔還提到，因缺牙失去咬合功能患者，政府也有相關補助，設籍花蓮縣中低收入戶年滿65歲以上及55歲以上原住民長者，若符合申請條件，且5年內同一顎未裝置過補助假牙，經牙醫師評估即可申請製作補助假牙，原民會也有提供原住民族長者假牙裝置計畫，詳細資訊可至花蓮縣政府社會處及原住民行政處網站查詢。