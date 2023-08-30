生成式人工智慧（AI）快速發展，例如ChatGPT，對全球發生巨大影響，雖可提升工作效率，但也有侵權疑慮。行政院會明日擬拍板「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引（草案），有望年底上路。據悉，指引中將明確列舉禁止使用事項，使用時也要適當揭露，且公務員不得盡信AI產出內容，並擬限制公務員連外網AI。

國科會7月公布「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引」草案，明訂公務機關製作機密文書禁用生成式AI，若作為執行業務或提供服務輔助工具時，應適當揭露，各機關不可完全信任生成式AI產出的資訊，也不得以未經確認的產出內容，直接作成行政行為或作為公務決策的唯一依據。

根據行政院議程，明日擬通過行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引，該份指引是參酌澳洲、美國作法，將明確列舉禁止使用事項；據掌握，多數內容與公告草案內容相符，只有微調文字，也擬限制公務員連接外網AI。未來通過後，除了公部門外，公立學校、公營事業機構、政府捐助的財團法人及行政法人都須依循此指引。

至於AI基本法何時上路，原先行政院喊出9月研擬草案，但國科會考量AI技術演變太快，且尚無國家完全立法，只有歐盟有相關指引，加上政府憂心法修的太嚴將影響市場，修得太寬又容易無效，因此定調「先指引後立法」，當前智慧局、資策會、金管會等部會都已針對相關領域訂定生成式AI指引，而基本法推出尚無時間表。