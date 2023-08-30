43歲大陸女星葉璇昔日參選華裔小姐奪冠，同時被封「最具古典美態獎」讓她有「古典美人」稱號，近年葉璇轉戰電商平台直播帶貨，話題不斷。而葉璇與交往4年的男友分手後，感情狀態也相當受矚目，最近她在親密同框大她15歲CEO李國慶惹議，有粉絲挖出李國慶曾患性病等黑歷史，直言不看好兩人。

葉璇與交往4年的圈外男友小默先生分開後，與異性有稍微親密的互動都會引起討論，日前葉璇在微博曬出收到的玫瑰花束，甜蜜地寫著「紀念情人相愛的日子」，昨（29日）又上傳同框CEO李國慶合照，表示「約會的晚上特別開心」；葉璇勁爆的發言，讓粉絲都炸鍋，瘋猜兩人是官宣交往。

不過，大票網友都對葉璇新歡很有意見，有人翻出李國慶過往黑歷史，他有過一段婚姻，與前妻俞渝離婚後鬧翻，為爭奪一起創立的公司，李國慶竟找人闖辦公室搶印章和上億元現金等；俞渝更出面爆料李國慶其實是同性戀者，還患有梅毒，導致李國慶一度脫口要殺妻掀轟動。

在許多不看好葉璇與李國慶的戀情聲浪中，有部分網友抱持懷疑態度，認為他們為了創造流量帶貨，合作演出一場戀愛情境劇也不是不可能，無言地說，「葉璇說的約會應該是指直播帶貨吧，整天說模稜兩可的話讓人誤會」。