巴基斯坦的法院今天下令將前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）延押，原因是他涉嫌洩漏機密文件。此前一天，一名法官在另一起貪汙案中諭令讓伊姆蘭汗保釋。

綜合法新社與路透社報導，自去年遭罷黜以來，巴基斯坦最受歡迎的政治人物伊姆蘭汗已捲入一系列法律案件，他稱這些案件是出於政治動機，阻止他參與即將舉行的大選。

今天在獄中進行短暫聽審後，他的律師薩夫達（Salman Safdar）告訴法新社，根據殖民時代的「政府機密法」（Official Secrets Act），伊姆蘭汗將被延押2週。

伊姆蘭汗在8月初因貪汙罪被判3年徒刑，這起案件在昨天被暫緩執行，但當局仍以涉嫌外洩文件案，將他關押在位於首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）以西約60公里的阿托克（Attock）監獄。

根據巴基斯坦聯邦調查局（Federal Investigation Agency）報告，這起案件與一份電文有關，伊姆蘭汗曾以這份電文為證據，聲稱他被罷免是美國陰謀的一部分，並獲得軍方當局支持。

華府和巴基斯坦軍方否認了這個說法。

依據路透社查閱到的巴基斯坦聯邦調查局報告，伊姆蘭汗因公開巴基斯坦駐美國大使的機密電文內容，並將其用於謀取政治利益，而被以「政府機密法」起訴。

雖然貪污罪的刑罰被暫緩執行，但判決仍然有效，這使巴基斯坦選舉委員會沒有理由解除伊姆蘭汗的5年參選禁令。

伊姆蘭汗的支持者相信，他們的領袖是因敢於挑戰軍方在巴基斯坦政治中的主導影響力而受到懲罰，而法院被利用來阻止他參與定於今年稍晚舉行的大選。這場選舉可能會被延後至2024年初。

投票日期尚未公布。