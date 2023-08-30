許多人尋找另一半對象時，都會希望對方個性與長相內外兼具。不過一位男子近日表示，他身邊3位個性好的帥哥步入婚姻後全都離婚，原因竟是行情太好，公司的新進女生因此自願當小三倒貼，只有一位隱瞞已婚事實，因此讓他喊話，「建議男生不要長太帥個性又好」。不過貼文一出反被許多網友罵翻。

原PO在Dcard發文指出，3位朋友其實都沒玩交友軟體，不過出社會後因為時常耐心指導公司新進女生，加上長相帥氣，結果三位中有兩位自願當小三主動倒貼。

原PO提到，「試問有哪位男生能夠忍受女生的強勢攻擊呢？在你說出自己有老婆，女生攻勢依舊不減，真的不吃白不吃」，原PO感嘆，沒想到帥哥加上高情商，即便向小三坦承佈公自己已婚，依然會被倒貼，「建議男生不要長太帥個性又好，一堆女生送上門，哪個男生擋的住？」。

對此，許多網友紛紛回應，「擋不住女生攻勢也不是劈腿的藉口欸」、「有什麼好擋不住的，難道會被女生強上嗎？如果會的話記得去報警提告，不相信之後有誰敢招惹，說到底還是想不想的問題」、「他們只是犯了全天下男人都會犯的錯哈」、「那漂亮女生綠你也只是情非得已耶，擋不住攻勢，有什麼辦法呢～」。