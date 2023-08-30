蘇拉颱風影響海象，交通部航港局預估8月31日共有13航線、計113航次船班停航。
航港局指出，基隆－馬祖部分停航（開航1航次，停航1航次）。台北－馬祖、馬祖福澳－福州琅岐、北竿白沙－福州黃岐、南竿－東引、南竿－莒光、東港－小琉球、鹽埔－小琉球、布袋－馬公、富岡－綠島、富岡－蘭嶼、後壁湖－蘭嶼以及金廈航線全部停航。
航港局呼籲民眾，颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。
蘇拉颱風影響海象，交通部航港局預估8月31日共有13航線、計113航次船班停航。
航港局指出，基隆－馬祖部分停航（開航1航次，停航1航次）。台北－馬祖、馬祖福澳－福州琅岐、北竿白沙－福州黃岐、南竿－東引、南竿－莒光、東港－小琉球、鹽埔－小琉球、布袋－馬公、富岡－綠島、富岡－蘭嶼、後壁湖－蘭嶼以及金廈航線全部停航。
航港局呼籲民眾，颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。
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