新光三越Isabel Marant DORELA COTTON SKIRT短裙，推薦價1萬4800元。（新光三越提供）

新光三越Darker Than Black Bags Eraser Tote Bag圓弧托特包，推薦價1萬8800元。（新光三越提供）

今年秋冬，新光三越歸納近年在時尚圈大勢興起的永續時尚與復古風潮，融合近期吹起的老錢風（Old money）和雅痞學院風（Preppy Style），推薦3大秋冬必備單品－迷你裙、樂福鞋、復古包款，同時也呼籲可用時髦的秋冬新品，搭配復古的舊衣新穿，以「精買」來實踐永續時尚。此外，新光三越也再度邀請時尚攝影教父林炳存操刀，由3位新生代模特兒－旅歐超模周祥蕙、時尚雜誌模特兒楊子萱、潛力Z世代模特兒歐陽修謙一同演繹，散發紐約上東城的貴族學院氣息，打造低調簡約的經典品味。

在精選的迷你裙、樂福鞋與復古包款單品中，新光三越推薦有：優雅的CELINE千鳥格雙羊毛迷你半截裙、展現女性魅力的DESCENTE GOLF Pleats skirt高爾夫球裙、率性時髦的拋光公牛皮CELINE MARGARET TRIOMPHE飾鍊便鞋等；復古包款則推薦FENDI Peekaboo ISeeU Small手袋、Bottega Veneta Bauletto中號包款等，穿出低調時髦的秋冬造型。

SOGO復興館觀察，女裝今年秋季的時尚焦點，包括魅力花漾、品味正裝、摩登風貌、潮流重現等關鍵字，此外聲勢不墜的Y2K風潮，及展現性感小蠻腰的低腰剪裁等，都是秋冬重點風格。而SOGO復興館男裝，一向也是質感型男的流行指標，本季以玩轉正裝、百變玩色、拼接風潮、永續冬尚、時尚漫旅等5大元素組成，推薦正裝時尚穿搭BROOKS BROTHERS棕桐色燈心絨獵裝等。

SOGO復興館BROOKS BROTHERS棕桐色燈心絨獵裝，外套2萬2900元、休閒褲5990元。（SOGO提供）

SOGO復興館G／FORE MG4X2高爾夫球鞋，9800元。（SOGO提供）

SOGO復興館Timberland防潑水風衣外套，6900元。（SOGO提供）

另SOGO復興館即日起再集結楊雪琪、M’SGRACY、陳探月&袁憶甄等10個品牌，推出「設計師女裝聯合展售會」至9月4日，精選全面3折起，輕鬆穿出設計師品味；同時9月23日SOGO將搶先響應台北時裝周，帶來「2023 A/W Fashion Show」，由模特兒演繹最新秋季時尚單品。