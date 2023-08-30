烏克蘭自6月份開始反攻，萬眾期待的豹2坦克(Leopard 2 MBT)也正式登場，然而不久之後，幾張豹2癱瘓在戰場照片，使得許多批評家認定「豹2不過如此」，然而眾所皆知，照片經常把事實給放大到失真；實際上，烏克蘭目前擁有的71 輛豹 2坦克，僅有5 輛損失到無法修復。

富比士(Forbes)報導，在首波反攻作戰時期，大約至少15輛豹2坦克遭到損壞，但是有大約10輛的豹2從前線上被拖曳回來，送往波蘭和德國的修理廠修復，之後再送上前線。另外5輛受損豹2的位置不佳，無法被救援車拖曳，也只能選擇放棄。然而重要的是，豹2的乘員安全性受到高度肯定，幾乎所有乘員，都在坦克燃燒或爆炸之前，及時逃離出去。

擊毀豹2的主要受損原因是地雷，雖然車體的其他結構大致完整，但履帶與動力系統遭破壞，就導致他們無法移動；其次是柳葉刀這種神風無人機。但記錄豹 2 損失的5起事故，其中的4起照片與影片顯示，坦克砲塔和車體上的艙口都被打開了，這表明機組人員已經安全逃生。

烏克蘭的豹2坦克兵索隆科(Olexandr Solon'ko)說：「即使是受損最嚴重的設備，我們也儘量回收並進行修理；車可以修，但你無法修復一個人的生命。」

豹2是北約國家最通用的坦克，包括加拿大、丹麥、德國、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、西班牙和瑞典，都是豹2的用戶。北約各國家總共向烏克蘭提供10輛 Strv 122（瑞典改裝的豹2A5）、21輛豹2A6、74輛豹2A4。目前除了14輛豹2A4還未交付，其他坦克均已抵達前線。

可以注意到，豹2A4最多，因為它是豹2家族中，數量最大，也是最老的一款，它沒有額外的裝甲改良，仍然是方方正正的砲塔。相比之下， Strv 122 和 A6，箭型砲塔，那是新的複合裝甲板，還有更好的光學系統， A6還有一門更長、射程更遠的120公釐主砲。

不管哪一種，豹2在設計初期就相當重視乘員的生存， KMW 和萊茵金屬公司為豹2的主彈艙設計防爆設計，當彈艙受到破壞時，它會洩壓口將衝擊波與火焰向外引導，遠離乘員。

相比之下，俄羅斯坦克將彈藥存放在砲塔下方，當坦克遭到擊中時，只有一發彈藥被誘爆，會立即引燃其他的彈藥，砲塔就會被炸上天空，俗稱「飛頭」，三名乘員的存活機率極低。

影像資料顯示，自6 月4日烏克蘭反攻以來，總共只有5輛豹2被摧毀毀，其中2輛是A4型，3輛是A6型，尚未確認任何 Strv 122 被摧毀。

豹2的所有戰損，幾乎都在同一個戰場，也就是從小托克馬奇卡(Mala Tokmachka)往南到羅博蒂(Robotyne,也稱羅博季涅)這一塊約65平方公里的區域內。

雖然5 豹2被毀或是被俘，還有多達 10 輛坦克在等待修復，但是烏克蘭各旅仍然還有50多輛豹2可以動用，而且新一批 14 架豹2預計明年初抵達，也能彌補損失。