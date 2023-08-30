歡慶新品上市，「八月堂」祭出完成指定任務可獲贈「瑪莎曼可頌棒」、消費滿額獲贈百元折價券等好康吸客。(八月堂提供)

台灣米其林必比登指南近期才剛發布，8月31日緊接著將揭曉《台灣米其林指南2023》，搶搭米其林熱潮，被網友稱為「殿堂級可頌」的「八月堂」推出米其林口味圈粉。這次「八月堂」攜手連3年獲得米其林推薦的泰菜「NARA Thai Cuisine」，結合精品可頌與泰式珍饈，推出「瑪莎曼可頌棒」和「班蘭咖椰可頌」2款新品。此外，「八月堂」還祭出完成指定任務可獲贈「瑪莎曼可頌棒」、消費滿額獲贈百元折價券等好康吸客。

「NARA Thai Cuisine」不只多年獲得泰國米其林推薦，還曾連續12年被Thailand Tatler雜誌評選為「最佳泰國料理餐廳」，泰式好滋味擄獲一票粉絲的心。其中餐廳的人氣菜餚「瑪莎曼咖哩」，更是長達10年蟬聯「全球 50大美食」冠軍，可說是地表最強咖哩。「八月堂」結合冠軍泰菜「瑪莎曼咖哩」，並首次以千層可頌棒呈現，跳脫大眾對可頌形狀的既有印象，酥鬆可頌棒沾附誘人色澤與獨特香氣的瑪莎曼咖哩醬汁，鹹香濃郁另人忍不住一口接一口。

另一款「班蘭咖椰可頌」為「八月堂」和「NARA Thai Cuisine」共同精心研發製作，嚴選東南亞香料之王「班蘭」與泰國特色食材「椰奶」，班蘭和椰奶香甜交融，完美結合奶香四溢的可頌，並撒上椰子粉提升層次，為口感增添豐富滋味。椰奶香濃滑順，班蘭香氣清新，讓人一秒到泰國。

兩款泰味可頌將於9月1日至10月1日登場，業者祭出多重優惠回饋粉絲，首先是9月1日新品上市當天，品牌在統一時代「NARA Thai Cuisine」餐廳舉辦快閃活動，現場完成指定任務將獲得「瑪莎曼可頌棒」1份，限量50名額。另外，9月1日起於「八月堂」全台門市，選購6顆可頌即贈1張「NARA Thai泰式奶茶禮物券」；同一天起，民眾到「NARA Thai Cuisine」消費滿800元，即贈1張「八月堂100元折價券」，憑券至全台「八月堂」門市消費滿600元即可使用。而9月2日到11日，官方粉專還舉辦日日抽「瑪莎曼可頌棒」活動，完成指定條件有機會獲贈「瑪莎曼可頌棒」1份。

泰國第一間室內水上市場百貨公司ICONSIAMau明年3月將盛大開幕，斥資540億泰銖建造，是擁有世界最長無柱玻璃幕牆的地標建築。明年「八月堂」將進駐泰國ICONSIAM，此次推出2款鹹甜口味的泰風可頌，可看做品牌為進駐泰國而做的暖身之舉。