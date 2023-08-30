「2023體育表演會」將於9月16日盛大登場，並首次把大型實驗室搬上台北小巨蛋，透過飛輪、壺鈴、柔道等運動演出呈現人體三大運動能量系統，並在現場秀出運動科學研究實驗「數據」，以「寓教於樂」為出發點，希望在娛樂中寄託教育的作用。

運動科學節目特別邀請台北市立大學體育學院曾國維院長擔任主講者，跳脫傳統教學模式以說書表演進行實驗解說。曾國維表示，「運動科學是把各個科學領域的知識應用到運動上面，除了提升專項運動員訓練效益外，對現在的體適能產業發展也有很深的影響。希望透過與運動項目合作以深入淺出的方式，讓不同年齡層的觀眾都能從中有收穫。」

運動科學節目表演者之一的 R&B Fitness 教練賴玠豪，過去曾代表台灣參加威廉波特少棒賽獲得亞軍，大學畢業後因緣際會下成為體適能教練。本次擔任運動科學節目中飛輪項目的實驗主角，他指出：「不單單只是純表演，還要配合運動科學實驗的過程。我所負責的飛輪項目在能量系統中代表有氧訓練，因此技術、技巧上要特別留意呼吸頻率等會影響數據的大小事，加上今年是以團體方式呈現，所以蠻具挑戰性的。」