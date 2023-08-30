台股近期震盪幅度較大，券商繼8月21日申報東哥遊艇違約交割後，台灣證券交易所今天公布券商申報半導體封測廠京元電子違約交割新台幣3424萬2400元。

證交所網站顯示，券商申報違約交割買進、賣出合計總金額5984萬1926元，買進、賣出相抵後金額100萬6496元。

券商今天申報京元電子違約交割為元大證券竹東分公司、華南永昌證券、群益證券西松分公司。

京元電子8月28日收在75.4元，下挫5.16%，盤中最高81.8元、最低74.1元，股價波動劇烈。

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當沖客翻船了？東哥遊艇爆7792萬違約交割 網真實反應曝光
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