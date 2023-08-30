本週二（29）前美國《福斯新聞》王牌主播卡爾森（Tucker Carlson）前往採訪匈牙利總理奧班（Viktor Orban），並且在社群媒體X（前身為推特）公布這一段長達30分鐘的專訪內容。從北約國家領導人的高度來談烏俄戰爭，包含美國如何誤判了俄羅斯、普丁、俄羅斯核武庫以烏克蘭軍民實際上傷亡慘重、北溪管線炸毀的影響等等，本篇報導將採逐字稿形式呈現。

Ep. 20 Hungary shares a border with Ukraine. We traveled to Budapest to speak with the country’s prime minister, Viktor Orbán. pic.twitter.com/LOzpMrQNIz — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 29, 2023

據卡爾森（@tuckercarlson）29日訪談影片，在上半段的報導中，奧班談到了西方對於俄羅斯的誤判，從文化面到對普丁或者俄羅斯領導人去留的誤判，因為這牽扯到俄羅斯的核武庫落入誰的手中等很多面向的問題，接下來的部分則是談到了匈牙利與烏克蘭和俄羅斯的地緣關係，以及烏克蘭境內的匈牙利族裔議題。

卡爾森：「畢竟，坐在華盛頓和安全的美國，與坐在布達佩斯的感覺是完全不同的。你知道，烏克蘭就在隔壁。那裡發生的事情可能會在匈牙利的24小時內產生立竿見影的影響。」

奧班：「1986年，在我很小的時候，烏克蘭的核電廠意外，它立即影響了我們。因此，如果烏克蘭局勢升級，就像車諾比事件一樣，可能會立即對我們產生影響。所以，華盛頓很遙遠，而俄羅斯和烏克蘭離我們很近，這就是匈牙利的處境。

因此，鑒於俄羅斯和烏克蘭軍隊之間的人力不平衡以及烏克蘭軍隊的消耗速度，數十萬人死亡，許多匈牙利人也死了，很少人知道，但在烏克蘭境內，擁有超過15萬匈牙利族裔，這是匈牙利以前的歷史。也是一個歷史悠久的少數民族生活社區。他們是烏克蘭國家的一部分，他們現在被徵召入伍，他們死了，他們為烏克蘭和匈牙利人而戰，那些作為烏克蘭公民為烏克蘭而死的士兵。所以，我們匈牙利民族，每天都在烏克蘭失去生命。

烏克蘭還將需要更多的人力，他們將需要更多的士兵。他們從哪裡來？這是最危險的問題。因此，如果任何西方國家在地面上發送任何地面部隊，那將意味著西方和俄羅斯之間的直接戰爭，我們立即陷入第3次世界大戰。所以，現在是一個非常危險的時刻。街上的每個人，每一位公民都知道我們生活在一個非常危險的時刻。所以，第3次世界大戰近在咫尺。所以，我們必須非常非常小心，這也是我在北約峰會上一直向美國傳達的資訊：『小心。』

卡爾森：當你這麼說時，你會得到什麼樣的回應？

奧班：「美國那麼大，它們很聰明。所以，他們不會聽我們的。」

卡爾森：「我得問你關於北溪管線（Nordstream）的事情。因此，拜登政府直接或通過代理人炸毀北溪似乎非常明顯。我從來沒有聽過任何人對此提出異議，真的。西歐，特別是德國，歐洲最大的北約成員國，為何不談這件事？我的意思是，這件事情幾乎粉碎了德國經濟。他們為什麼都不吭聲？」

奧班：「當北溪爆炸發生時，我們將其評論為恐怖攻擊。結果德國和西方都拒絕這種說法，他們說這不是一次恐怖襲擊，是「別種東西」（Something Else）這是缺乏主權的證據。

但是，這是德國人的事情，我不想批評他們。我說說我們匈牙利人立即做了什麼，我們明確表示還有另一條管道可以輸送天然氣，不僅僅是北溪，而是一條南溪，從俄羅斯到南部走廊行經土耳其、保加利亞、塞爾維亞以及匈牙利。

我們與塞爾維亞總理總統一道非常明確地表示，如果有人想對南部走廊做與對北溪做相同的事情，我們認為這將構成戰爭和恐怖襲擊的理由，我們（賽爾維亞和匈牙利）將立即作出反應。所以，不要那樣做，也許你可以和德國人一起搞，但你不能在這個地區這樣做。那真是太...你認為人們明白這一點嗎？我認為如此。

卡爾森：「當你談到這個問題時，你不是在和俄羅斯人說話嗎？」

奧班：「我不是在和俄羅斯人講話，這是匈牙利的問題，不是俄羅斯的問題。」

卡爾森：但是你對著世界說「不要對這條管道發動恐怖攻擊。」

奧班：「對。」

卡爾森：「如果你來領導北約，如果你是拜登，你在烏克蘭戰爭中的下一步行動是什麼？你會怎麼做？」

奧班：「立即和平。召回部隊。這是唯一的出路。你可以出於多種原因批評他。我理解所有的討論，但你知道，最近幾10年最好的美國外交政策屬於川普。他任內沒有發動任何一場新的戰爭。他是甚至善待北韓人和俄羅斯，甚至中國人。」