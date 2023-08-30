《美麗島電子報》公布第29波總統大選追蹤民調，在三腳督狀況下，民進黨賴清德38.8%、民眾黨柯文哲20.8%、國民黨侯友宜18.7%。前立委郭正亮分析表示，賴清德最近的民調基本上都下滑，跌幅不算小；可見他訪美效應開始淡化，以及民進黨執政問題能夠給賴清德的利多支撐，並不多。

郭正亮今(30日)在中天《綠也掀桌》節目中表示，他最近看到的《美麗島電子報》民調，賴清德基本上都下滑，他的訪美效應開始淡化，比如他最高曾衝到42.5 %，目前跌到38.5 %，跌幅不算小。侯跟柯則大概在20%到17%之間，侯跟柯加起來跟賴清德差不多，所以對賴清德非常有利。

郭正亮指出，最近他看到的民調，侯跟柯都比較接近，賴清德則已經拉開了。本來大家以為賴清德42.5%，有機會衝到45%，但顯然不是大家所想的這樣。《美麗島電子報》賴清德跌回38點多趴，這表示民進黨能夠給賴清德的利多支撐，並不多，因為執政問題實在太多了。

郭正亮點出，《鏡電視》的民調，侯跟柯加起來超過賴清德9%，這表示賴清德跌更多，只有34多趴。讓他比較意外的是，柯文哲這麼高、侯友宜怎麼這麼低。