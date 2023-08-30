女星吳佩慈和富商男友紀曉波育有2男2女，外傳她深受紀母喜愛，名下資產高達232億台幣，還曾比台積電創辦人張忠謀高，不過，紀曉波近年頻傳出現財務危機，甚至在香港街頭出現「討債海報」，對此，名嘴狄志為也在節目中分析紀曉波的財務狀況。

紀曉波之前被踢爆欠債1億港幣，就連旗下的公司因付不出上億執照費用，慘遭取消營業執照，對此，狄志為在《新聞挖挖哇》透露，紀曉波和他的媽媽崔麗傑財產都是上千億，「其實，1億港幣對我們來說是天文數字，如果說他過去有千億的財產，怎麼可能連1億港幣都付不出來呢？」

甚至後來傳出紀曉波把當初買給吳佩慈的11億豪宅拿去銀行抵押，狄志為認為紀曉波斥資10幾億在塞班島建立七星級飯店、賭場，可能是主要「錢坑」。其實，紀曉波今年7月被爆出被追債，香港街頭更出現「追債海報」。

百億男友被追債！吳佩慈母憑子貴「五年連生4胎」不婚的秘密。（影／取自《新聞挖挖哇！》YouTube）

雖然海報被打上馬賽克，但上面放著紀曉波和吳佩慈合照，並寫著「國際級大老千」，並指控「人血饅頭！借錢借到人間蒸發，窮途末路，賒帳度日」，對此，吳佩慈和紀曉波都未做出回應。