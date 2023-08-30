韓國SM娛樂是不少偶像團體的幕後推手，旗下有韓國元祖男團H.O.T和女團S.E.S，掀起韓流熱潮，後續推出的團體神話、東方神起、Super Junior、少女時代、SHINee、EXO、f(x)等等也都紅遍全球，近期SM娛樂打算在9月4日推出新男團RIIZE，不料卻爆出團體成員之一昇瀚的性醜聞，他與女性的床照在網上流傳，甚至傳出讓未成年女友墮胎，對此他承認了。

RIIZE成員昇瀚透過團體官方Instagram發布聲明：「首先真心對不起支持RIIZE的粉絲們，我在出道前如此重要和決定性的瞬間，因為個人原因給組合帶來了損失，也讓成員們和公司職員們失望了」，他表示感到害怕和不安，對於沒能盡快道歉這點感到抱歉，這件事他沒有責怪某人或辯解的餘地，認為一切都是因為他的輕率發生的，他也因此反省了很多。

昇瀚提到未來會將團體RIIZE放在第一位，也會更加慎重地行動，會盡最大的努力讓大家感受到他對團體和粉絲的真心。貼文一出後，Instagram上的粉絲紛紛表示會支持他，認為照片外流並不是他的錯，但微博陸粉的輿論與Instagram有著天壤之別，不少大陸網友認為：「省流：不退團，還想賺錢」、「那就是承認這些照片是真的了嗎」、「就不要個臉的在團待著」、「萬萬沒有想到居然大方承認且繼續活動，我以為的公關思路是澄清和退團二選一」、「問題是他是在NCT公開後談的，而且還登過舞臺了」、「以後把團隊放在第一位的意思是以前沒有放過第一位對嗎」、「真為了組合好就退團」。

seunghan is unreal, so damn fine pic.twitter.com/PUoclpr6cn — daily seunghan (@seunghan_daily) January 12, 2023

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