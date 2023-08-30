極罕見的「超級藍月」將在31日晚間登場，除了觀賞天文奇景外，也是招財運的好時機。命理師柯柏成就指出，只要在當天準備碟子、1元、5元硬幣與乾淨的水，接著簡單4步驟就能招財，若錯過就要等到2029年。

藍月指的是若同一個月出現2次滿月，第二次就稱藍月，2023年共有13次滿月，其中2次在8月份，因此明天的滿月就屬藍月，加上當天月亮特別接近地球，距離僅35萬7340公里，徑可達33.43角分，也就是占星術俗稱的超級月亮，兩大巧合同時發生，成為極為罕見的「超級藍月」。

柯柏成指出，由於相當罕見，自然從古代以來，就有許多法術都會在此時進行，其中就有一種招財祕法相當適合，其作法為：

1.準備淺碟或淺盤，在盤子中心放置6個字朝上的台幣1元硬幣圍成一圈。

2.在外圍上12個字朝下的台幣5元硬幣，之後加上乾淨的水，使其淹過硬幣。

3.拿到月光下，在「超級藍月」的曝曬下靜置至少1個小時。

4.最後水可拿去澆花，硬幣則放在家中財位或送給家人帶在身上。

柯柏成表示，這次財運可以維持自結束後到接下來三次滿月內，也就是3個多月，若錯過此次機會，下次的超級藍月就要等到2029年，也就是6年後。

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