受到少子化與偏鄉的影響，南投縣112學年度有5個學校新生人數只有1人，包括鹿谷國小和雅分校、永和國小、頭社國小、力行國小、力行國小翠巒分校，永昌國小富山分校更出現無小一新生入學的景況！

南投縣教育處指出，集集鎮的永昌國小富山分校，今年3月20日調查學籍新生時原本有一個小一新生，校長都拜會過家長了，卻因家長工作因素，全家開學前遷居到外縣市，造成該校今年沒有小一新生入學的意外狀況。

今天是開學日，仁愛鄉力行國小跟力行國小翠巒分校各有1名新生入學，力行國小的小一新生穿上原住民傳統手編的背心與頭巾，手持校方幫他準備的母語迎新手板，宛如小勇士走進教室，吸引許多迎新老師忍不住拍下可愛靦腆的模樣。

力行國小翠巒分校的小一新生則在家人陪同下報到，因為只有一個學生，老師邀請家人坐在後座陪他聽課，看到老師幫孩子「one by one」教學，家長都感到相當開心又放心，還開玩笑說「這學期不管怎麼唸，都是全班第一名啦！」

鹿谷國小和雅分校迎接今年唯一的小一新生，小朋友在家長陪同下踏入校門，迎接他的可不只有老師跟學長，還有校長！校長親自送上新生小禮物歡迎他加入「鹿小」大家庭，希望他未來6年可以跟學長學姊一起快樂學習！

教育處副處長吳美玲表示，少子化是近年偏鄉小學面臨招生不足甚至被迫廢校的主因，該處近年來一直以保障學生受教權為最大前提，依據學校交通距離等做好配套措施，持續與家長溝通，朝小校轉型整併的方向努力。