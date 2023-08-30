台北101 World Masterpiece大賞，Breguet Tradition Grande Complication Fusee Tourbillon 7047黃K金腕表。（台北101提供）

台北101 World Masterpiece大賞，Bulgari Monete古幣頂級珠寶神秘懷表。（台北101提供）

台北101 World Masterpiece大賞，Credor貴朵鏤空GBBD948，全球限量8枚。（台北101提供）

台北101 HUBLOT Big Bang Integrated鍊帶計時腕表。（台北101提供）

台北101從明（31日）至9月6日的黃金周，及9月14日至9月17日的周年慶期間，隆重舉辦第11屆World Masterpiece珠寶腕表大賞（縮寫WM）。WM不僅是台灣鐘表市場唯一匯聚眾多國際高級珠寶腕表品牌的盛會，也是全球獨一無二以顧客和藏家為核心舉辦。

今年陣容匯集19個頂尖珠寶鐘表品牌，包括朗格、寶珀、寶璣、百年靈、寶格麗、GRAND SEIKO、海瑞溫斯頓、宇舶、積家、浪琴、MIKIMOTO、歐米茄、沛納海、雷達、SWATCH、天梭、江詩丹頓，及SHH（先施高級鐘表店）攜帶獨立製表品牌傑克寶、亨利慕時加入，獨立製表也首見於WM，象徵台灣獨立製表市場已趨成熟。來自LVMH Group、Swatch Group、Richemont Group及瑞士、日本等地的品牌，將共同獻上極致工藝的藝術盛宴。

WM今年以「工藝傳奇」為名，共舉辦20場雲端鑑賞會，及6場製表體驗營，20場鑑賞會席已全數額滿，預計共吸引600名顧客體驗，活動以多觸角為題，各領域專家將引領探索珠寶腕表的美好。