台北101 World Masterpiece大賞，Breguet Tradition Grande Complication Fusee Tourbillon 7047黃K金腕表。（台北101提供）
台北101 World Masterpiece大賞，Breguet Tradition Grande Complication Fusee Tourbillon 7047黃K金腕表。（台北101提供）
台北101 World Masterpiece大賞，Bulgari Monete古幣頂級珠寶神秘懷表。（台北101提供）
台北101 World Masterpiece大賞，Bulgari Monete古幣頂級珠寶神秘懷表。（台北101提供）
台北101 World Masterpiece大賞，Credor貴朵鏤空GBBD948，全球限量8枚。（台北101提供）
台北101 World Masterpiece大賞，Credor貴朵鏤空GBBD948，全球限量8枚。（台北101提供）
台北101 HUBLOT Big Bang Integrated鍊帶計時腕表。（台北101提供）
台北101 HUBLOT Big Bang Integrated鍊帶計時腕表。（台北101提供）

台北101從明（31日）至9月6日的黃金周，及9月14日至9月17日的周年慶期間，隆重舉辦第11屆World Masterpiece珠寶腕表大賞（縮寫WM）。WM不僅是台灣鐘表市場唯一匯聚眾多國際高級珠寶腕表品牌的盛會，也是全球獨一無二以顧客和藏家為核心舉辦。

今年陣容匯集19個頂尖珠寶鐘表品牌，包括朗格、寶珀、寶璣、百年靈、寶格麗、GRAND SEIKO、海瑞溫斯頓、宇舶、積家、浪琴、MIKIMOTO、歐米茄、沛納海、雷達、SWATCH、天梭、江詩丹頓，及SHH（先施高級鐘表店）攜帶獨立製表品牌傑克寶、亨利慕時加入，獨立製表也首見於WM，象徵台灣獨立製表市場已趨成熟。來自LVMH Group、Swatch Group、Richemont Group及瑞士、日本等地的品牌，將共同獻上極致工藝的藝術盛宴。

WM今年以「工藝傳奇」為名，共舉辦20場雲端鑑賞會，及6場製表體驗營，20場鑑賞會席已全數額滿，預計共吸引600名顧客體驗，活動以多觸角為題，各領域專家將引領探索珠寶腕表的美好。

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