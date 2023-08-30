鴻海創辦人郭台銘宣布投入2024總統大選，恐影響在野選情，外界也關注國民黨、民眾黨參選人侯友宜、柯文哲的動態。前立委郭正亮認為，侯友宜、柯文哲都在擔心在野亂成一團，會讓綠營立委席次有機會過半，後果會很嚴重；郭正亮對在野整合後的民調有信心，但感覺侯、柯都不想與郭台銘整合，時間點應該會等到侯友宜訪美回國後，侯與黨主席朱立倫一起與柯文哲談整合。

對於郭台銘參選是否會加速民眾黨與藍營溝通的意願，郭正亮今(30日)在中天節目《綠也掀桌》表示，侯友宜與柯文哲心裡都擔心，在非綠陣營亂成一團的情況下，民進黨的立委席次有機會過半，等於總統、國會都是綠營勝出，藍、白營都知道，無論如何兩黨的立委席次相加都要過半，這個機率非常高，至於總統能不能贏，就再看合作能產生多大的力量。

郭正亮分析，民進黨目前有63席立委，只要掉7席就會無法過半，「機率非常高」。目前民進黨不分區有13席，綠營盤算2024最多只有12席，如果選的不好，可能僅剩10席；且有很多綠營現任的選區選情困難，如台北第四選區(南港內湖)的高嘉瑜、台中第五選區(北北屯)的莊競程、新北第八選區(中和)的江永昌放棄連任由吳崢參選，隨便算就有3席很可能被翻盤。

郭正亮表示，他對在野整合後的民調有信心，但時間點要等到侯友宜訪問美國回來，侯和黨主席朱立倫要一起出面與柯文哲談，因為區域立委也會談到，需要黨中央下令。就目前來看，民眾黨區域立委布局幾乎沒有意義，除了藍營禮讓台中第一選區給蔡壁如，但該區想勝選也不容易。

郭正亮認為，侯友宜跟柯文哲都沒有要與郭台銘談整合的意思，柯從金門那次「山盟海誓」就被郭嚇到，侯友宜方面，則是有消息傳出在郭台銘宣布參選前夕曾與侯會面，但隔天郭台銘就宣布參選，侯的心裡感受應該也很不滿。

據《中時》報導，侯友宜今被問及27日與郭台銘會面一事，強調「時間不對」，但他與郭台銘有說好不對外說明，既然郭自己已經說出來，那就請郭把對話內容、方式及會面時間，都對外說清楚。