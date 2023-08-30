台語歌手楊哲被封為芒果王子，曾創作詞「夢中的情話」受到江蕙的青睞，近日推出新專輯《時也運也命也》，並宣布將舉行入行首場個唱喜訊，更透露，近年歷經疫情、父親驟逝與喉嚨長繭等人生低潮，終於谷底翻身逆轉勝，更在歌曲中自嘲人生如在垃圾堆中打轉。

前幾年因為疫情，他家中的芒果銷量一度卡關，首場售票演唱會更數度延期，再加上喉嚨長繭等等，讓他備感壓力的困在其中，某天夜裡逝世的父親來到夢中，「父親笑著一直向我比讚手勢，當下我淚崩的跟父親說我很想念你，然而父親卻始終笑而不語，當下即被房間的飲水器自動開啟的水流聲驚醒。」

他當下很納悶為何飲水器會自動出水，整個晚上數度被水流聲吵醒，後來只好將插座拔掉，但飲水器還是不時的發出怪聲，第二天找服務人員維修回覆卻是正常的，飲水器之後也都正常運作，楊哲並說那晚我並未害怕，應該是父親給我的回應吧，但自從那次父親現身夢中後，所有卡關的際遇，都迎刃而解，演唱會終於確定開唱，喉嚨長繭也因為朋友建議調養，不用動刀，聲音已恢復如昔，感謝父親在我低潮時給的鼓勵加持。