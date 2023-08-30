一年一度的中秋節即將到來，為了讓來到SKM Park Outlets高雄草衙的消費者可享受團聚，今年中秋節特別推出巨型月球打卡秘境、烤肉團聚系列滿額好禮，還有人氣月餅禮盒、佳節歡聚餐廳推薦。

為期一個月的巨型月球「月之旅」，將於9／1（五）起浪漫登場，今年SKM Park Outlets高雄草衙以「賞月團聚」為主題，特別於1F戶外購物街區，設置直徑五公尺大的仿真月球裝置藝術，飄浮在空中的巨型月球，逼真的設計彷彿能伸手觸碰到月球的表面，巨型月球下方更結合網美月亮造型鞦韆，搖曳擺動，帶民眾進入月球秘境展開浪漫旅程。

SKM Park Chic Pastry奇可烘焙「芋見金華蛋黃酥禮盒 9入」720元。（SKM Park提供）

SKM Park「中秋餘香禮盒組」早鳥價899元。（SKM Park提供）

另中秋佳節多款人氣月餅、中秋禮盒開放預購，SKM Park Outlets送禮自用一站買齊，咖啡界元老級品牌湛盧咖啡於9／1（五）至9／12（二）推出早鳥優惠，「莊園單品系列禮盒」早鳥價1000元，原價1088元、「中秋餘香禮盒組」早鳥價899元，原價980元；世界冠軍麵包師吳寶春麥方店「花朝秋月禮盒10入」推薦價630元；老饕首選添好運「頂級XO醬禮盒」特價338元，原價398元；春水堂「鏡月茶禮茶包組」推薦價699元，凡消費享588元加購價購買鈦瓷層保溫瓶乙個。

而中秋團聚就是要大口吃肉，首推最道地的美式料理TGI FRIDAYS，凡於9／1（五）至10／1（日）活動期間，出示指定畫面至TGI FRIDAYS餐廳，消費滿1200元即可免費享用「半份碳烤豬肋排」乙份。