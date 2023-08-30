黃明志在農曆鬼月推出新歌〈夜霧〉MV，但畫面十分驚悚，挑戰大眾心臟強度，只見暗紅的佛堂與滿屋的紙紮人，歌曲表達世界上的惡人，習慣性掩蓋自己犯下的罪，還不知悔改繼續享受著榮華富貴，以為能隻手遮天，但善惡終有報，冥冥之中自有定律。

MV中可看到貼滿金紙的房間、燃燒著的紙紮人，場景牆上掛滿黑白人像照，仔細一看會發現都是各國含冤而死的命案主角照片，包含馬來西亞「蒙古模特炸屍案」阿爾丹杜雅．沙麗布、香港「名媛碎屍案」蔡天鳳、泰國「離奇墜河案」女星妮達帕查娜維拉潘、美國「黑色大理花」伊麗莎白．蕭特等，貌似想暗諷逍遙法外的兇手終究會得到報應，讓人不得不佩服MV的巧思。

黃明志日前拍攝新歌MV，場景牆上掛滿冤案亡者照片。（亞洲通文創提供）

黃明志分享這其實是首勸世歌，面對世界的不公平中最終究會有報應，提醒歹路不可行，當懸崖勒馬、回頭是岸。拍攝現場耗時一週精心佈置，規模堪比鬼片，MV中甚至特別邀請宮廟專業的「七爺八爺」來參與拍攝，再把恐怖氛圍往上推到另一個層次。黃明志呼籲說：「膽小者勿入，或是建議和朋友一起壯膽服用。」

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