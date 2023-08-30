普度現場的連桌菜還融合了日本、荷蘭、西班牙等文化的異國料理，象徵族群融合。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基市府由副市長邱佩琳（左二）及文化局長江亭玫（左一）代表，與本次郭姓主普主委郭慶全（中）、宗親會理事長郭棋盛（右二）、宗親會爐主郭義隆（右一）一同出席中元普渡。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

主普壇中元普渡除了郭姓宗親會外，另有其他各姓宗親會代表一同祭拜老大公。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆的年度文化盛事「鷄籠中元祭」至今已傳承至第169年，一系列科儀活動如開龕門、主普壇開燈放彩、迎斗燈，及29日市區舉辦的大規模封街遊行和望海巷施放水燈頭等活動，吸引大批民眾共襄盛舉。而另一場中元祭重頭戲—「主普壇中元普渡」則於30號晚間，也就是農曆7月15日登場。只見主普壇廣場上擺滿了各式各樣的祭品，還有東西文化交匯的意象，充分展現基隆人嚮往族群融合、博愛普施的精神。

基隆市副市長邱佩琳表示，今晚的中元祭普度邀請的是水陸無主孤魂，供品採連桌形式佈置，包括專供一般無主孤魂享用的葷食桌、素食桌，以及為異國孤魂準備的西洋桌。這三連桌中，以西洋連桌最具基隆在地特色，因基隆曾歷經西班牙、荷蘭、日本等國統治，故以西式、日式食材為主，彰顯了基隆對不同文化的尊重，也展現了悲天憫人的關懷。

另外中元普度期間特有的一組供品，摩訶（Maha），原為梵文，偉大之意，民間擬音訛為毛荷，其外型像荷花，而荷花也是佛教神聖的花朵，有普度眾生之意。必桃，必，即閩南語裂開之意，外型與桃子相似，也有祝壽之意，蒸好後會裂開，象徵期望好兄弟能早日脫離地獄，投胎轉世。

文化局長江亭玫指出，大型普度或建醮場合中常見的供品，以食材組合創作，看牲即以牲禮製成觀賞性祭品；看桌則意指以觀賞為主之供桌。看牲、看桌，融合了雕、編、塑、糊、繪的工藝手法，展現藝師的巧思與精湛技藝。

此外，葷食連桌底下的麻油雞湯，是專門提供給因難產不幸往生的女性孤魂享用，反映民間產婦「作月內」以麻油雞進補的習俗，而放置在供桌底下的原因源自於月內女性需待在月內房不便外出的規範。從一鍋麻油雞湯，就展現了由陽間衍伸到陰間的女性關懷。

連桌最後一道菜，為一鍋清水內放置一把未烹煮的空心菜，生食代表人鬼關係不熟悉，空心則比喻無心留客，澎拜連桌的最後以一鍋空心菜湯，含蓄的傳達著普度結束請客離開的意思。

另外現場還有醮壇神像、趙康溫馬四大元帥、大士爺、五方引魂童子、翰林院、同歸所、沐浴亭及金山、金紙山、銀山、紙山等平日較無機會觀賞到的民俗祭祀器物，也歡迎民眾共襄盛舉，一同參與基隆百年的民俗活動。

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