新北最高餐酒館「Asia49亞洲料理及酒廊」首度與SUNMAI金色三麥啤酒合作推出優惠活動，9月至10月的每周一至周三晚間8點半起，點用深夜食堂下酒菜，即享金色三麥3款招牌精釀啤酒買1送1的優惠。

身為台灣第一間取得執照的民營啤酒廠，金色三麥明星產品「蜂蜜啤酒」，在2022年一舉奪下有啤酒界奧斯卡之稱的「歐洲啤酒之星大賽」（European Beer Star）的金牌，中止歐美連霸，可說是台灣釀酒工藝之光，這次Asia49便是將這款蜂蜜啤酒列為主推選項之一，另外還有「檸檬蜂蜜啤酒」及「極濃啤酒」。

深夜食堂的下酒菜方面，由來自大馬檳城的主廚黃愛珍打造，在為深夜食堂開出的菜單中，特別推薦醬多味美的馬六甲雞肉沙嗲朱律，涮嘴的泰式酸辣香酥魷魚鬚，另有突顯蝦醬風味的峇拉煎炸雞翅，搭配主廚特調的蕎頭香菜甜辣醬，令人食慾大開；此外，還有其他許多料理也都是下酒良伴，讓饕客來吃喝暢聊，還能到餐廳景觀露臺吹吹風，享受愜意時刻。

峇拉煎炸雞翅佐蕎頭香菜甜辣醬。（Asia49提供）

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