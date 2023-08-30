《商業周刊》昨（29）日製圖分享各陣營2024總統參選人的政策，但在國民黨參選人侯友宜的部分竟是空景加上「…」的符號，引起藍營震怒，不少讀者也對商周的立場問題提出質疑，商周稍早也發文說「不足之處，我們虛心聆聽」，但也卻指出「小編沒有被fired」，這讓侯友宜競選辦公室晚間再度表示，「肇事小編亦未有任何澄清及致歉，甚至還拿『小編沒有被fired』來暗諷，再次表達高度的遺憾，並予以譴責」。

《商業周刊》今日在臉書表示，29日傍晚的貼文，初心只是希望台灣在拚經濟的時候，也要顧永續，為此商周花了9個月的時間進行調查，想弄清楚為何台灣會出現晶圓山及手機河，「我們也希望每一個總統參選人，都要對這件事提出主張，讓所有人更明白，所有選舉支票的背後，我們要共同付出什麼樣的代價。」

《商業周刊》表示，各界的意見他們都收到了，對於不足之處會虛心聆聽，並持續與大家一起努力，讓台灣不再有禿了頭的山和變紅的河水，並說「謝謝大家關心，小編沒有被fired」。

針對《商業周刊》臉書粉專昨日對侯友宜充滿惡意的發文，侯友宜競選辦公室表示，競辦已於30日上午要求商周應嚴正處理，商周小編亦應儘速澄清並道歉。對此，商周雖貼文表達會虛心聆聽，但實際上對於小編發文內容的疏漏與偏見，卻隻字未提，肇事小編亦未有任何澄清及致歉，甚至還拿「小編沒有被fired」來暗諷。

侯競辦表示，對於商周如此不負責任的處理態度，再次表達高度的遺憾，並予以譴責。侯友宜競辦強調，充分尊重各界的指教，但絕對不容許類此不符事實的評論，或刻意的抹黑惡搞。商周是國內具有相當影響力的媒體，若不願認錯反省，繼續包庇護短，只會自毀信譽與公信力。