今天是中元節，許多民眾都會在這天舉行普渡。不過國史館指出，早年的台灣，其實一整個農曆7月四處都在普渡，而非僅限於中元節當天。戰後初期，中華民國政府觀察到長達一個月的祭祀活動，所消耗的牲口和費用相當可觀。於是決定在1952年制定「改善民俗綱要」，規定普渡「統一於農曆7月15日舉行」。

​

​國史館表示，過往普渡就有分成「私普」和「公普」。對社會大眾而言，普渡是地方年度大事，不會隨意缺席，許多街坊、廟宇還因此特別錯開彼此的期程。況且中元不只設壇舉行儀式，一些地方還會舉辦搶孤、夜間遊行、放水燈等盛大活動，使得祭典往往多達數天。這些重要的儀式總是吸引人潮共襄盛舉。

​

早期社會交通尚未像今日發達，中元節這天也是一年之中難得返鄉祭拜、遠方親戚相聚的時節，所以各家各戶亦會備妥豐盛佳餚，邀請親友共享。既然是地方大事情，為何今日不少地區中元祭典、普渡規模看似不如從前？國史館認為，這和戰後初期的官方政策脫離不了關係。

​

國史館指出，早在日治時期，台灣總督府就曾針對各地中元祭典產生的衛生、浪費、治安等問題，提出改善要求。到了戰後初期，中華民國政府認為仍有改善傳統民俗之必要，在1947年訂定「查禁民間不良習俗辦法」，內含取締民間信仰儀式與活動。

​

此外，政府也觀察到長達一個月的祭祀活動，所消耗的牲口和費用相當可觀。不僅如此，拜完之後還習慣贈禮、相互請客，導致整個7月人們都忙著採買和續攤。更有報導指出有人為了請澎湃些，散盡家產、四處借款，飽餐數頓後，卻口袋空空、負債累累。

​

國史館表示，中央政府因此決定在1952年制定「改善民俗綱要」，規定普渡「統一於農曆7月15日舉行」，祭品以清香、茶果、鮮花為原則；如果有牲品，只限一對豚、羊。隨後，地方政府也不停勸導民眾停止宴客；管制演戲天數和規模；禁止放水燈、開關鬼門、豎燈篙等。

​

國史館說明，為了有效推廣，當時不僅透過村里長、里民大會、座談會、廣播、教育，或與公家機關、學校合作等方式加強宣導，還派員至各地監督。1959年「臺灣省改善民間習俗辦法」施行後，各地還設置「改善民俗實踐會」作為協助政策推動與因應地方情形的組織。

​

​國史館認為，政府致力改善中元祭典，部分是受五四運動以來的思潮所影響，重視科學、將傳統信仰視為迷信。部分則因為鋪張狀況已違背提倡戰時生活勵行勤儉、節約的理念。

至於有達到效果嗎？國史館表示，當然，一些廟宇的確因為統一拜拜調整日程，普渡被迫改到7月15日進行，祭典有所縮減，致使放水燈等部分傳統活動逐漸從常民記憶中消失。一些地區則因日期整合，居民僅能選擇一地參加，確實影響地方祭祀規模。促使部分地區因為配合節約，擁有更多經費可以投入建設。

​

不過，仍有更動日期後，居民卻堅持依照舊有祭日拜拜的例子。也有的實施一年後，隔年立刻改回原先的日子，但積累已久的慣俗要改變並不是那麼容易，還是有些地方會持續有規模地祭拜和宴客，節約目標仍難完全落實。​國史館據此歸納出結論：面對國家的宗教治理方針，民間也會有相應的對策。這也是為什麼許多傳統祭祀活動能夠延續至今的原因。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！