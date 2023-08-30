中國大陸商務部公布對台貿易壁壘調查初步結果，認定台灣禁止大陸2509項產品進口，引發ECFA存續憂慮。國民黨立委李貴敏示警，自2011年起至今年4月底止，台灣出口至大陸累計減免關稅達96.09億美元，也就是在ECFA架構下，台灣出口大陸商品一年約200多億美元到300多億美金。未來若關稅優勢不再，除台灣面臨出口危機雪上加霜外，也可能導致石化、機械和紡織等傳產業因喪失競爭力及市場，而不得不大量解僱勞工。

李貴敏29日在臉書發文提到，金管會日前公布上半年上市櫃公司稅前淨利1兆4,653億元，比去年同期大減9,955億元，衰退幅度近40.5％；加上台灣出口連11黑，及無薪假啟動；甚至惠譽信評也持續下調台灣今年的經濟成長率到1％，實在讓人觸目驚心！

李貴敏表示，惠譽信評並指出台灣經濟發展中期有二大挑戰，一來是海峽緊張關係加劇，其次為人口老化。面對國內經濟衰退的事實和國際看壞台灣經濟成長的現狀，政府不該繼續凡事政治掛帥、成天空口說白話和政策綁椿大撒幣，而應好好思考如何重振經濟、刺激出口和健全財政！

李貴敏質疑，尤其民進黨政府似乎不理解也無意遵循WTO規範，竟對中國大陸政府日前針對台灣2509項產品發起的貿易壁壘調查，以及考慮中止ECFA對台關稅優惠等不聞不問，還意圖以「此舉純屬政治動機」一語帶過？

李貴敏指出，問題是經濟部國貿局網站所揭露ECFA執行效益顯示，自2011年起至今年4月底止，在ECFA早收清單方面，台灣出口至中國累計減免關稅達96.09億美元，也就是在ECFA架構下台灣出口大陸商品一年約200多億美元到300多億美金（約合9546億台幣）。未來若關稅優勢不再，除台灣面臨出口危機雪上加霜外，也可能導致石化、機械和紡織等傳產業因喪失競爭力及市場，而不得不大量解僱勞工。

李貴敏直批，面對排山倒海的困境，坐井觀天的綠營政府和綠官們，依舊毫無所動，就打算拿一句「純屬政治動機」，再扣上「抗中保台」、「和平保台」的宣傳大帽子解決？還是認為只要無視各項數據，堅持ECAF對台無用論，民間又能奈我何？而只能自行承受所有的損害及後果！