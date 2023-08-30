由於持續受到蘇拉颱風外圍環流影響，明（31）日花東地區及南部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園以北、宜蘭及南部地區也不時有陣雨發生，新竹至中部地區多雲到晴有午後雷陣雨。氣象局表示，最快今日深夜至明天凌晨解除蘇拉的陸上颱風警報，未來蘇拉進入巴士海峽西側、甚至東沙島附近海面時，強度將會減弱，甚至轉為中颱，而隨著海葵颱風逐漸接近，台灣附近將變為低壓帶，天氣持續不穩定到下周。

氣象局分析未來降雨趨勢。（氣象局提供）

氣象局指出，蘇拉颱風目前位於鵝鑾鼻南方海面，向西北西移動，今、明兩天是最接近台灣，恆春半島、小琉球及馬祖易有9至10級強陣風，台東、蘭嶼、綠島及新竹以北沿海空曠地區、澎湖、金門有8至9級強陣風；強颱海葵目前位於台北東南東方海面，向西北移動，未來朝琉球群島方向前進，預估其未來路徑不確定性較高，對台灣天氣的影響仍需再觀察。

氣象局預測明天苗栗有38度極限高溫。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，明天花東地區及南部山區有局部大雨或豪雨發生的機率，請多加注意，桃園以北、宜蘭及南部地區也不時有陣雨發生，新竹至中部地區多雲到晴有午後雷陣雨；氣溫方面，東半部地區雲量較多，高溫約30至32度，西半部約33至35度以上，其中桃園到台中受背風沉降影響，仍有局部36度以上高溫。

氣象局預測，周五、周六（9月1日、2日）蘇拉、海葵颱風外圍環流影響，各地有局部短暫陣雨；下周日至下周一（3日、4日）低壓帶影響，台灣附近水氣仍多，東半部及南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨；下周二至下周三（5日、6日）東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。