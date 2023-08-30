民進黨新竹市議員、前市長林智堅子弟兵楊玲宜日前在臉書發文，說明自己為巷口爭取增設「夜間閃爆警示燈」，擁有百萬訂閱的網紅Cheap則留言建議應用工程降低車速，不料卻遭楊玲宜直接封鎖；Cheap發文痛批楊是「毫無民主素養的議員」，裝了一個爛東西(指爆閃燈)就沾沾自喜。楊玲宜發文回嗆Cheap是某黨網軍，反遭網友灌爆，隨後楊就修改貼文，轉頭批評高虹安市府沒作為，自稱林智堅和自己都遭受民眾黨網軍攻擊。

楊玲宜28日在臉書發文，表示成功為東大路二段660巷爭取增設「夜間閃爆警示燈」。網紅Cheap則留言建議，「降低車速的方式很多，這種閃燈跟寫慢字是最爛的，比測速還爛，正確的方法應該用工程去降低車速」，卻遭楊玲宜直接封鎖、刪除留言。

Cheap直接在臉書發文，痛批「小智市長嫡系子弟兵」楊玲宜是毫無民主素養的議員，裝了一個爛東西(指爆閃燈)沾沾自喜，「如此溫柔的跟你建議，你是在封鎖甚麼？你在新竹市這種都會區，學人家玩封鎖？跟人本交通背道而馳、得罪廣大年輕人，我就看你下次選不選得上，我們一定照三餐關心你」。

Cheap也說，「地方民代沒有交通專業沒關係，連接受意見的雅量都沒有，我是不知道你在幹嘛啦，年輕的民進黨議員欸？遮住名字還以為是某黨的大媽，拜託，既然是年輕人就不要這麼low好嗎？」並舉同黨的彰化縣議員賴清美也因交通政策被網友出征，但沒有封鎖刪除，事後也與網友道歉，這才有民主素養。

而楊玲宜被嗆後一開始毫無悔意，直接回嗆Cheap被封鎖也只是剛剛好而已，別太心碎。還暗指「某黨月花10萬買網軍，要多加油點！」閃爆燈是為了保障巷口住戶們的出入安全，一堆外來自以為正義魔人，在她眼中是甚麼事也做不了的屁。

林智堅子弟兵、新竹市議員楊玲宜在臉書發文，批評網紅Cheap是某黨網軍，慘遭網友出征後才改口。(截自楊玲宜臉書)

但在發文後該篇貼文就直接被網友灌爆，留言被洗版「超派」。楊玲宜也在6點修改發文內容，將矛頭指向「高虹安帶領的新竹市府始終沒有回應」，改口說「面對怠惰的地方政府，身為只有建議權的民代唯一能做的只有如此。歡迎大家在臉書上針對像這樣的路口要如何在實務上解決提出討論，而非只是使用政治性的言論去謾罵」。

楊玲宜還為自己叫屈，稱去年選舉開始就有「政黨傾向民眾黨的集團式假帳號，利用論文案打擊林前市長的同時，也在我臉書運用大量留言沒有證據的指控，企圖打擊我，即便當選市議員後依然不停止。面對這些洗留言已經阻礙了我與市民溝通的網軍，我會直接封鎖」，強調林智堅並非用來標籤化、揶揄的對象。