Hurricane Idalia makes landfall in Cedar Key, Florida. pic.twitter.com/dp2DZap6Mq — Citizen Free Press (@CitizenFreePres) August 30, 2023

颶風「伊達利亞」（Idalia）周三（30日）以3級強度登陸美國佛州西北部大彎地區（Big Bend）海灘，登陸時最大平均風速至少每小時125英里（約201公里）。這是超過125年來在大彎登陸最強的颶風，也是過去12個月以來第3個在佛州登陸的颶風。風強浪高，許多地區淹大水，起碼好幾百萬人已撤離或躲在自家與避難所，預估沿海地帶淹水恐逼近5公尺深，佛州至少23萬戶停電。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社報導，伊達利亞在美東時間周三清晨7時45分（台灣時間晚間20時45分）在佛州西北部大彎地區的基頓海灘（Keaton Beach）登陸。伊達利亞將藉助墨西哥灣暖水溫之助，對陸地造成具有破壞力的狂風與豪雨，沿海淹水預估16呎（4.9公尺）深。

佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）一早說明災情時警告：「此時千萬別犯蠢，別讓自己的生命涉險，這個颶風威力強大。」記者會中途還停電幾秒鐘。警告歸警告，網友發現居然還是有人在4呎（1.2公尺）深的大水之中騎單車。

#Idalia makes landfall near Keaton Beach,#Florida as a Category 3 Major Hurricane at 7:45 AM EDT (11:45 UTC) with maximum winds near 125 mph, pressure 949 mb.#HurricaneIdelia pic.twitter.com/fHJUp7dsIa — Updates (@sirfupdate) August 30, 2023

WATCH: Despite officials' warnings, a man tried to ride his bicycle around Tampa Bay this morning after the storm surge over 4ft.#Idalia #Hurricane #IDALIAhurricane pic.twitter.com/phPlI68LOG — Policy Scoop (@policyscoop) August 30, 2023

美國國家颶風中心（US National Hurricane Center）邁阿密分部說明，周二午夜至周三天亮之前，「伊達利亞」強度一度達到美國Saffir-Simpson颶風等級表5級制的4級，分級表5級為最強。「伊達利亞」登陸之際強度略減，降為3級；周三上午9時，強度降至2級，風速達每小時110哩（177公里）。

3級以上的颶風均視為大型颶風。這個颶風是過去7年來第4個襲擊佛州的大型颶風。去年9月登陸佛州的颶風伊恩（Ian）強度達到5級。

Storm surge up to 6' feet in Cedar Key, Florida after Hurricane Idalia makes landfall. pic.twitter.com/luDgxR3NDY — Matt Davio (@MissTrade) August 30, 2023

官員警告，這場颶風最危險的特徵是強勁風浪，沿海低壓地區與離岸沙洲恐怕都將沒入洪水之中。佛州從西北部釣魚名勝印地安隘口（Indian Pass）到西部大城坦帕以南的薩拉索塔（Sarasota），長達幾百英里的海岸線均須嚴防大浪，部分地區水位可能上升12至16呎（3.7至4.9公尺），州長迪尚特說，民眾最好躲在樓高3層以上的高處避災，「水會淹到非常、非常高」。

迪尚特表示，坦帕國際機場已於周二（29日）停止起降，全州40多個學區停課；5500名國民兵出動，3萬至4萬名電力工人待命。美國電力監測網站poweroutage.us資料顯示，颶風登陸前，佛州逾11.6萬戶停電，登陸後停電戶數增至23萬2064戶。

佛州2100萬居民絕大多數均已接獲颶風警報。佛州與鄰近的喬治亞州、南卡羅來納州均已發布國家緊急狀態。美國民主黨籍總統拜登（Joe Biden）周二表示，他與佛州共和黨籍州長迪尚特保持密切聯繫。兩人均已表態參選2024年總統大選。