談到如何揪出對象出軌時，或許很難判斷你的直覺是否正確。一名英國徵信業者代表本週三（30）分享了一些需要注意的跡象，其中包含了有關於手機、帳單、瀏覽器紀錄等等，另外還有如果已經發生了要怎麼應對等等。

據《每日鏡報》（Mirror）30日報導，出軌對於一段感情可能造成毀滅性的打擊，沒有人希望陷入這種情況。但比起伴侶公開承認出軌之外，更令人痛苦的是在苦主毫不知情的情況下，這段關係持續了很長一段時間。

雖然相信直覺很重要，但也有其他一些明跡象會透漏出你的伴侶可能出軌了，這些跡象要提別的留意。

英國國家私家偵探協會（National Private Investigators）董事查曼（Jack Charman）表示，出軌的另一半最常見的跡象是特別保護他們的手機，與你保持距離並且花更多的時間離開家裡：

1. 對於手機保護嚴密。

2. 清除桌上型電腦的瀏覽記錄。

3. 隱藏銀行帳戶明細和手機帳單。

4. 不接聽電話或回覆短信。

5. 經常加班。

6. 突然在健身房花很多時間。

7. 變得很不親密。

8. 無緣無故變得有戒心。

9. 突然常常指責你。

查曼表示，除非解決以下問題，否則這些都不會對客戶有任何幫助，第一，學會相信你的直覺；第二，意識到當你被戴綠帽了；第三，克服面對真相的恐懼。

「很多人多年來都採取鴕鳥心態。有些人永遠不會自由，但如果解決了上述3個問題，生活才會開始朝著正確的方向發展。」

同時，留意你的伴侶是否過著雙重生活也很重要。他解釋說：「這與上述情況非常相似，但事主的行為往往更具有社會病態特徵，謊言更大且更複雜。」