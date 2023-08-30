高端29日獲選為世界衛生組織（WHO）COVID-19技術近用聯盟（C-TAP）、藥品專利聯盟（MPP）技轉授權的首家新冠疫苗製造商，消息曝光後引發熱議，高端今日股票漲停鎖在69.4元。粉專「不演了新聞台」今(30日)發文直酸，這差不多就是一個「前新竹市長林智堅宣布無償開放個人論文版權」的概念。網友直虧「就像一個不賺錢的炒股技術，自己賺不了，改賺學費的概念」、「我宣布技轉如何泡即溶咖啡的技術給全世界」。

不演了新聞台提到，衛福部次長王必勝今(30日)在臉書表示，高端疫苗公司與WHO計畫單位C-TAP及聯合國公衛組織MPP（Medicines Patent Pool）共同發布：高端公司將提供COVID-19疫苗開放式技術授權，促進世界疫苗製造技術，以協助中低收入國家獲取防疫應有的疫苗。王必勝強調，這也是全球首家參與WHO C-TAP及聯合國MPP計畫之疫苗製造商，他想這是世界對於國產高端疫苗的肯定，也樂見國內生技廠商貢獻於世界公益，體現Taiwan can help！

不演了新聞台直酸，這差不多就是一個：「林智堅宣布無償開放個人論文版權，促進世界論文寫作，體現智堅can help！」的概念。

網友表示「最高價疫苗移轉至中低收入國家，給誰買？」、「說白了就是沒人要」、「三期認證呢？如果都沒過，要這技術幹嘛呢？這就像一個不賺錢的炒股技術，自己賺不了，改賺學費的概念」、「簡單講就是我丟了一袋垃圾，開放阿貓阿狗都能來撿，但還是改變不了那是一袋垃圾的事實」、「高端不是民營公司嗎？怎麼王必勝可以發布？他已經去民營公司上班了喔？」、「我宣布技轉如何泡即溶咖啡的技術給全世界」。