2024總統大選，國民黨侯友宜與民眾黨柯文哲是否會「藍白合」備受關注。中天新聞針對「決戰2024總統大選， 『藍白合』呼聲越來越高！你贊成『侯柯配』還是『柯侯配』？」進行街訪，結果，「侯柯配」、「柯侯配」都各有擁護者，不過民眾也喊出，在野黨一定要整合，才有辦法下架民進黨。

中天新聞《盧秀芳辣晚報》30日派出記者針對「決戰2024總統大選 『藍白合』呼聲越來越高！你贊成『侯柯配』還是『柯侯配』？」進行街訪。一位長髮正妹表示，「我覺得是侯柯配耶，就是因為侯友宜本身是大黨的，所以一定是大部分的人，就還是會支持他，所以我覺得還是要選大部分民意，比較願意支持的。因為其實像柯文哲，他自己本身爭議很多，所以其實本身，就是可能除了年輕人以外，沒有說到太多人去支持他」。

也有年輕人認為，「柯侯配，柯文哲吃年輕人的票應該會比較多」、「柯文哲比較有人格魅力的感覺」、「柯侯配真的比較好」。

一位先生則認為，「各縣市現在都是國民黨在執政，所以他(侯友宜)比較優勢呀」；他接著指出，「因為侯友宜是國民黨提名的，不管再怎麼樣的話，他還是一個大黨嘛，所以他(侯友宜)一定要當正的，但是柯文哲可能不願意」。

還有一位婦人直言，「柯文哲是一人政黨，國民黨是百年老黨，有這麼多資源，有這麼縣市長、立委。柯文哲只有一個人而已，你聲勢大，是因為年輕人支持你，但是你沒有資源，你一個人當總統，下面什麼都沒有的時候，那白搭」。