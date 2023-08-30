這種要求真的這輩子沒聽過！一名女網友最近收到前男友的訊息，拜託她幫忙寫「婚禮上說給新娘感人的話」，更直言新娘對此事完全知情且贊同，對話內容曝光後，讓一票網友也嘖嘖稱奇，直說「夫妻倆都神經病」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，前男友下個月即將舉辦婚禮，最近透過閨密拿到她的聯絡方式，傳訊息詢問，能否幫忙撰寫「婚禮上說給新娘感人的話」，雖然新娘有嘗試幫忙寫文，但男方嫌棄「寫不出我要的那種感覺」，前男友為了達到目的還發動溫情攻勢，直說懷念和原PO的種種過往。

原PO一聽氣得大罵前男友不要臉，質問：「你女友知道你找我這事嗎？」結果女方不僅知情，還點頭同意這個作法，原PO傻眼地回應，「寫追思文我可以喔」，下秒直接將前男友封鎖，大嘆：「我覺得這對情侶瘋了，離開他是對的」。

貼文一出，讓眾人覺得不可思議，紛紛留言，「臉皮厚的人真好，什麼都敢說」、「離開是對的，兩個夫妻都神經病」、「這男的也太瞎了吧」、「收稿費啊，十萬」、「女友的同意應該是說反話吧，『好膽你給我試試看』這種」、「其實是要提醒妳包禮金吧」、「閨蜜的LINE也順便封鎖啊！真的豬隊友」。

原PO後來更新貼文，表示其實是前男友和閨密謊稱欠原PO錢，為了歸還債款，想要先傳訊息說清楚否則過意不去，這才要到聯繫方式，原PO說，「閨蜜被我罵得很慘了，請大家別再責備她了」。