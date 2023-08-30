日本知名整人節目「芸能人が本気で考えた！ドッキリＧＰ」近期播出搞笑女星やす子（Yasuko）來台的特輯，節目拐騙她要去參觀，但真正的內容是為了測試她在3天內爬3座摩天大樓，看看最後能瘦多少；やす子（Yasuko）最後完成任務後，在台北101頂樓量體重，居然只瘦了200公克，驚呆全網。

搞笑女星やす子（Yasuko）曾是日本自衛隊，之後轉型藝人後，圓滾滾的形象讓她很有觀眾緣，而根據官方公開的資訊，身高154公分的她體重65公斤。26日やす子（Yasuko）在推特分享來台灣的旅遊照，因為她受到節目「芸能人が本気で考えた！ドッキリＧＰ」邀請，在大台北完成任務。

やす子（Yasuko）在爬樓梯時多次累到癱倒在地。（圖／摘自節目《芸能人が本気で考えた！ドッキリＧＰ》）

節目組除了表面給やす子（Yasuko）的任務外，真正的目的是要讓她3天內靠著爬樓梯減重，在爬上3座摩天大樓的頂樓，包括台北「遠東香格里拉大飯店」、新北板橋「百揚大樓 Mega Tower」和「台北101」後，最後體重能夠減到多少。

事前やす子（Yasuko）在台北萬華龍山寺參拜，還量了實際體重是73.8公斤，接著連續三天爬樓梯，過程中都非常辛苦，尤其やす子（Yasuko）在台北101爬樓梯時，多次癱倒在地，但她還是堅持下來成功登頂。沒想到やす子（Yasuko）在頂樓量了體重為73.6公斤，代表她爬了3天樓梯只瘦200公克，網友被實測結果震驚到，紛紛驚呼，「累到快趴了才瘦200克，好扯」、「不敢相信」。