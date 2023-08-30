香港女星鍾麗緹在《第六感奇緣之人魚傳說》的表現驚豔不少人，她2016年嫁給小12歲大陸男星張倫碩，夫妻間因年齡差距頻傳婚變，張倫碩對鍾麗緹的態度也常常被放大檢視，8月鍾麗緹終於不忍了，決定靠法律維護權益，而近日她PO出與張倫碩的甜蜜影片，火辣身材依舊維持得很好。

鍾麗緹於前陣子七夕時上傳一段搞笑影片，只見她穿著黑色緊身洋裝搭配長靴，前後都露出大片肌膚，半球曲線豐滿，完全看不出來已經52歲，身材依舊很好，張倫碩原本正在刷牙，看到後立刻變裝成酷帥型男，兩人則在鏡頭前甜蜜放閃，以實際行動破除網路謠言，不少網友在底下留言：「姐姐越來越年輕、越來越漂亮，宿管張大爺血賺」、「哈哈，挺搞笑的，生活就應該那麼開心」、「你們真的恩愛，祝福你們全家幸福美滿。」、「姐姐美呆～」、「瘦了好多，身材真好」、「身材好絕」。

鍾麗緹與張倫碩2015年合作戀愛真人秀《如果愛》擦出愛火，隔年就步入禮堂結婚，如今已結婚8年，但近期陸媒卻傳「52歲鍾麗緹已離婚，男友趁鍾麗緹不在家偷情被當場捉住」等內容，讓一向好脾氣的鍾麗緹忍不住動怒：「不知為何又忽然出現了一些莫須有的虛假新聞。請不要破壞美好的生活。也不要破壞這個世界對美好的嚮往。不好意思又佔用了公共資源，但是拿起法律武器，保護合法權益，是我們唯一的途徑。」要求造謠者立刻刪除謠傳言論。