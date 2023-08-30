針對《商業周刊》臉書粉專貼出多張圖文，卻刻意忽略國民黨總統參選人侯友宜對相關政策的立場與談話，侯友宜競選辦公室對此感到非常憤怒與遺憾。同時國民黨總統參選人侯友宜今（30）日參訪北市大安火聖廟與里長座談時表示，「該報導刻意扭曲誤導候選人政見，這是社會大眾不能接受的」。對此，前立委郭正亮30日就表示，「我今天看到商周也嚇一跳，這真的很糟糕，我直接的連結就是那個小編不喜歡侯友宜，就濫用了那個權力」，引發討論。

《商業周刊》昨（29）日製圖分享各陣營2024總統參選人的政策，結果國民黨參選人侯友宜的部分竟是空景加上「…」的符號，且商周小編還留言「我們努力了」，引起藍營震怒。郭正亮30日在中天節目《綠也掀桌》中表示，「侯辦出了正式聲明抗議，因為我今天一大早看到商周也嚇一跳，這真的很糟糕」。

郭正亮最後更直呼，「我直接的連結就是那個小編不喜歡侯友宜，就濫用了那個權力，我認為商周的總編不至於做這種這麼低級的動作，因為那一看就知道是假的，侯友宜怎麼可能沒有金句？不可能，就是一個低級的小編動作，然後立刻被看到，這樣做是得罪人」。

《商業周刊》30日在臉書表示，29日傍晚的貼文，初心只是希望台灣在拚經濟的時候，也要顧永續，為此商周花了9個月的時間進行調查，想弄清楚為何台灣會出現晶圓山及手機河，「我們也希望每一個總統參選人，都要對這件事提出主張，讓所有人更明白，所有選舉支票的背後，我們要共同付出什麼樣的代價。」

《商業周刊》表示，各界的意見他們都收到了，對於不足之處會虛心聆聽，並持續與大家一起努力，讓台灣不再有禿了頭的山和變紅的河水，並說「謝謝大家關心，小編沒有被fired」。而侯友宜競辦也對此再度回應，「肇事小編亦未有任何澄清及致歉，甚至還拿『小編沒有被fired』來暗諷，再次表達高度的遺憾，並予以譴責」。