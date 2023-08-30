俄羅斯總統普丁的親自提議，在新版俄羅斯高中歷史教科書封面，放上克里米亞大橋圖片。

2014年，俄國入侵烏克蘭，占領並逕自宣布併吞克里米亞。此後，普丁下令交通局全力改善克里米亞半島與俄羅斯的交通接駁，重點重建大橋。2018年5月，大橋道路部分工程完工，普丁還親自駕駛大卡車通過此橋以慶祝通車。不過，在2022年2月俄侵烏後，烏克蘭於10月襲擊該橋。今年7月和8月，克里米亞大橋再傳爆炸事件。

據俄羅斯《消息報》周二（29日）報導稱，俄羅斯歷史教科書編者之一、俄社會院文教委員會第一副主席加斯帕里揚周一（28日）接受「克里米亞衛星」電台採訪時透露，普丁會見委員會成員時，詢問新教科書中是否包含克里米亞大橋。

在得到否定答案後，普丁說，「這讓人感到奇怪。這座大橋的訊息呢？這是一件劃時代的事，是全俄羅斯的驕傲。」根據普京的建議，在新教科書第二版的編寫中，不僅增加一章節專門介紹克里米亞大橋，還將大橋圖片放在教科書封面上。

加斯帕里揚稱，他負責編寫新版教科書中1999年至2014年俄羅斯歷史事件的部分。在新歷史教科書第一版中，事件截止到克里米亞「入俄」，並未提到克里米亞大橋的修建。他說，「總統的建議是正確的。克里米亞大橋已成為國家的一個象徵，它理應出現在教科書封面上。」

俄羅斯《觀點報》29日報導稱，俄羅斯自8月初起開始在全國范圍內推出新版的高中歷史教科書。新版教科書重新編寫了20世紀70年代至2000年後的俄羅斯歷史，此外還擴展了2014年至2023年期間的內容，增加了俄對烏「特別軍事行動」、西方實施反俄制裁等章節。

報導稱，新版歷史教科書中有2冊涉及俄羅斯通史，1冊供十年級學生使用，講述1914年至1945年的歷史；1冊供十一年級學生使用，講述1945年至今的歷史。

另外，普丁在與內閣成員會面時，要求必須按時向學校交付新版歷史教科書。俄教育部長克拉夫佐夫稱，新的十年級和十一年級歷史教科書，將在新學年開始前送到全國所有學校，學生們將從9月1日起開始使用新教材；五年級至九年級的新版歷史教科書計劃於下一學年開始前準備就緒。