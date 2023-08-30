施男指控老婆與謝姓男網友去年外遇，還拍裸照上傳雲端，連交友軟體都流傳兩人嘿咻，他憤而離婚，經長輩勸合復婚，但謝竟慫恿老婆再離婚，還傳訊「我願意娶妳」、「永遠都等妳」示愛，他難忍怒告求償。謝坦承交往，辯稱已和解，法官不採信，判賠50萬元，可上訴。

施說，他2020年5月20日結婚，去年3月間發現老婆與謝男傳曖昧訊息，謝以「寶寶我真的好喜歡妳」等語示愛，他怒打電話給謝，表明身分告誡勿介入家庭。豈料，謝與老婆竟密集約會，多次到汽車旅館嘿咻，還拍裸照上傳雲端，去年9月還拍攝配戴情侶對戒牽手照。

施指控，經友人告知交友軟體流傳謝與老婆婚外情，他憤而在去年9月30日離婚，在家中長輩勸合下，不到半個月即復婚。但謝得知後，竟慫恿老婆再離婚，甚至同年12月30日再傳訊息：「只要妳願意，我也都願意娶妳」，「我永遠都等妳」等語示愛。

謝坦承，去年2月認識施妻，知她已婚，但順其自然交往，兩人5月起發生性關係，同年9月底分手，但施妻在11月主動與他聯繫，他才傳給她曖昧訊息。謝辯稱，婚外情一事，他與施早在9月間就以10萬元和解，已匯錢進李名下帳戶。

但法官以謝在法庭曾稱，他在交友軟體傳布與施妻發生性關係，而賠施妻10萬元，後續並因有人在網路持續散布，兩人發生爭執；且謝也未能舉證已與施和解，而認定10萬元款項與侵害配偶權無關。

法官認定，謝侵害施的配偶權時間不短，造成他精神痛苦，判賠精神撫慰金50萬元。