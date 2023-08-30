八大電視最新BL劇集《奇蹟》正在八大劇樂部YouTube頻道熱播，演員徐愷、林毓桐、陳柏文、姜典、宋偉恩日前合體現身八大綜合台《娛樂百分百》宣傳。徐愷、林毓桐與陳柏文、姜典在劇中分別互為CP，製作單位特別安排「百分百大對抗」遊戲單元，使得兩隊CP變成對手，挑戰彼此默契。黃偉晉說：「因為之前的對抗都是找來團體、歌手進行唱跳PK，今天不一樣，是來了一群小鮮肉演員。」賴晏駒逗趣表示自己有備而來：「我今天早上化妝都不知道化多久，很期待。」

節目進行「傀儡比手畫腳」、「經典台詞大會考」2大遊戲，過程中意外發現演員呆萌一面；宋偉恩選擇隊友時，他毫不猶豫選擇與陳柏文、姜典組隊，原以為有特殊原因，沒想到他答案竟是：「因為我站的離他們比較近。」隨後進入正式比賽，陳柏文、姜典相對徐愷、林毓桐出現「答題困難」，才進行到第二題黃偉晉、賴晏駒看不下去，向現場導播喊「卡」，身為敵隊的徐愷也跳出來表示：「我覺得他們要換答題者，因為姜典都往太奇怪的方向思考。」賴晏駒搭腔認同，「他的想法跟大家比較不一樣，所以我們讓他們重來一遍。」想不到，遊戲成績還是有嚴重落差，賴晏駒最終理出結綸：「我覺得是他們操控問題，突然覺得我們很厲害。」

另外，「經典台詞大會考」挑戰者必須根據經典畫面，猜出空格中的台詞，製作單位特別準備黃偉晉曾參與演出的作品「終極系列」來出題，但一看到題目的黃偉晉卻崩潰大喊：「誰知道！」直到答案揭曉，他難為情說：「我好失禮喔。」此外，製作單位還精心設計讓喜歡BL劇以及《奇蹟》的粉絲一飽眼福，祭出該集的終極大懲罰，輸家必須進行安全之吻，演員敬業的配合執行懲罰，一旁的賴晏駒感受到大家盡力完成任務，笑說：「你們親的感覺很棒。」《娛樂百分百》每周一至周五晚間8點在八大綜合台首播。