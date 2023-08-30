人夫結婚27年後，2020年間在家中意外發現一份保護令聲請文件，內容竟記載老婆與一牆之隔的男鄰居有婚外情，他持「鐵證」質問，查出老婆紅杏出牆還不願分手，鄰居小王不堪騷擾而聲請保護令。人夫崩潰怒告小王求償，法官判賠40萬元，可上訴。

人夫指控，他於1993年結婚，育有2子、家庭美滿，他在2020年12月間在家中發現有一份民事保護令聲請狀等文件，聲請意旨竟記載，老婆與鄰居小王曾為親密伴侶，自2016年交往等文字。

人夫怒而質問老婆，竟追查出老婆與小王自2016年至2020年間外遇，互傳曖昧對話訊息、不雅照片，還多次嘿咻，人夫怒告。

小王坦承自2016年3月起與人妻外遇，期間在汽車旅館發生7、8次性行為。但指稱，他在2020年7月間決定結束兩人不正常關係，但她卻誣指性侵，9月間更到他家門口咆哮，大爆兩人婚外情史，他不堪騷擾，才向法院聲請對她核發保護令。

小王抗辯，對方在2020年10月間即簽收保護令文件，原告卻在2022年11月間提告，已超過侵權行為請求時效2年期間；女方到他家前咆哮大爆情史，原告在家僅一牆之隔應可聽得得知。

法官認為，侵權請求權是從當事人得知起算，而保護令相關資料的收件簽收人是女方，並無法證明人夫得知此事，判小王賠償撫慰金40萬元。