韓國女團「gugudan」前成員金世正，參加選秀節目《PRODUCE 101》獲得第2名後以I.O.I成員身份出道，出道7年，近日展開首次亞洲巡迴演唱會，暌違4年登寶島，台北站開賣立刻秒殺，消息傳回韓國後，讓經紀公司以及她本人都超級開心，經過主辦單位緊急協商後，決定加開一場，金世正也開心錄製問候影片，透過畫面都能感受到金世正的興奮。

此次亞巡，除了首爾場外，其他城市原本只有規劃一場，結果10月15日的台北場在開賣當天，系統湧入超過1.3萬人搶票，在台韓雙方協調後終於確定要在10月14日於同場地加開一場，也讓台北站成為本次巡迴第一個宣布加場的城市。她也特別錄製影片問候久違的台灣粉絲，甚至開心地高舉雙手大喊「台北！台北！」更預告「為了在當天能把最好的舞台呈現給SESANG們，我現在也非常認真的在準備當中！」

「2023 KIM SEJEONG 1st CONCERT TOUR 'The 門'」10月14日加場門票將於本週六（2日）13：14在KKTIX開賣，更多詳情可洽主辦單位ON INN ASIA官方臉書專頁與IG。