日本動畫大師宮崎駿新片《蒼鷺與少年》今（30日）公開中文版海報，最大亮點莫過於海報上絕美的中文片名毛筆題字，乃出自吉卜力三巨頭之一的鈴木敏夫之手，台灣不僅是日本以外第一個公開上映的地區，鈴木敏夫更親筆揮毫，獻給台灣粉絲一份大禮，足見對台灣市場的重視程度。

《蒼鷺與少年》是宮崎駿繼《風起》後暌違10年再次製作的動畫長片，這部曠世巨作讓宮崎駿打消退休念頭、再度復出，7月14日在日本上映隨即空降日本2023年度票房榜第3名，至上周末已累績494萬6千觀影人次、74億1400萬日圓（約16.1億元台幣）驚人票房紀錄。

該片在國際影展同樣氣勢如虹，將擔任第48屆多倫多影展、第71屆西班牙聖賽巴斯提安影展開幕片，也預計參加第61屆紐約影展，這是影展方史上第一次選擇日本動畫片作為開幕片，多倫多影展入場票券已瞬間秒殺。

《蒼鷺與少年》將於10月6日在台上映。