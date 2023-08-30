退化性關節炎常常出現在年紀大的患者身上，研究團隊正在嘗試幹細胞療法，但是所有試驗性治療都需要先經過動物試驗才顯得慎重。匈牙利布達佩斯動物園的雌性大猩猩莉塞爾(Liesel)，就成為實驗性幹細胞療法的第一位受試者，鑑於大猩猩與人類同為靈長目動物，如果在她身上的成效不錯，很快就能在人類患者身上治療。

新阿特拉斯(New Altas)報導，莉賽爾於 1977年4月15日生於德國法蘭克福動物園，至今己46年；需知大猩猩的年齡與人類大約是1：2，因此若換算人類壽命，她如今相當於92歲高齡。像她這種生於人工環境的大猩猩，壽命當然比野生大猩猩的壽命長，卻也意味著牠們更容易遇到老化與退化問題，莉賽爾的關節炎使她一直感到疼痛，一直食欲不振。

骨關節炎是由關節軟骨不可逆的退化引起的，通常無法治愈，只能控制疼痛來減緩，而不是病情本身來治療。

英國雪菲爾大學(University of Sheffield)的醫學專家，馬克•威爾金森教授(Mark Wilkinson)組織的國際團隊，認為補充間充質幹細胞(mesenchymal stem cells)，可以再生受損的軟骨，也就修復退化的關節。於是莉賽爾就成了第一個受試者，團隊以手術的方式，利用間充質幹細胞來修復她的左髖關節和膝關節。

莉賽爾年紀太大，無法使用自體細胞培養幹細胞，因此她所接受的間充質幹細胞，是從另一隻年輕雌性大猩猩娜雅達( N'yaounda)的脂肪組織中分離出來的。

威爾金森教授表示：「我很高興成為團隊的一員，從事這項開創性的工作，治療莉塞爾的關節炎是一切的開端。」

莉賽爾的手術已經成功，目前正在術後觀察階段，研究人員監測她的健康情況，看看她是否恢復的如何。