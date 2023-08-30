中央氣象局30日晚間發布訊息，位在關島東方海面的熱帶性低氣壓，已於20點發展為輕度颱風「鴻雁」(KIROGI)，預估日後將朝北方移動，目前對台灣無直接影響。
太平洋海面上目前呈現三颱共舞情形，包過正通過巴士海峽的強颱「蘇拉」，以及位在蘇拉東方約1500公里處的輕颱「海葵」，還有海葵右方剛形成的鴻雁。
氣象局表示，鴻雁生成後，預測將向北移動，短期對臺灣無直接影響。
中央氣象局30日晚間發布訊息，位在關島東方海面的熱帶性低氣壓，已於20點發展為輕度颱風「鴻雁」(KIROGI)，預估日後將朝北方移動，目前對台灣無直接影響。
太平洋海面上目前呈現三颱共舞情形，包過正通過巴士海峽的強颱「蘇拉」，以及位在蘇拉東方約1500公里處的輕颱「海葵」，還有海葵右方剛形成的鴻雁。
氣象局表示，鴻雁生成後，預測將向北移動，短期對臺灣無直接影響。
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