義大利總理梅洛尼的電視台記者兼主持人老公強布魯諾頻失言，繼上次對德國衛生部長發表不當言論後，近日又在節目上說「如果你避免喝醉，就可以避免性侵」，引發反對黨狂批，認為第一先生任職的電視台與梅洛尼應介入。

「共和報」（La Repubblica）29日報導，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）老公強布魯諾（Andrea Giambruno）在義大利Rete 4電視台的直播節目中說道「如果你避免喝醉，就可以避免性侵」，引發爭議並演變成為一個政治案件。

報導指出，強布魯諾繼上次對德國衛生部長勞德巴赫（Karl Lauterbach）發表，若嫌在義大利渡假太熱的話就回去待在「黑森林的家」不當言論後，他再次冒著讓總理難堪的風險，針對日前在巴勒摩（Palermo）與拿坡里（Napoli）發生的性侵案件發表自己看法。

強布魯諾在電視直播中說「也許我們應該在對話和用詞上更加注意保護自己，如果你去跳舞，你完全有權利喝醉，但不能讓人有所誤會，不能走路搖搖晃晃的，因為這樣就會遇到色狼。但如果你避免喝醉，避免失去理智，也許你也能避免遇到性侵」。但此番言論被認為言論不當，有指責被害人之意。

報導指出，強布魯諾的種種失言風波導致其他反對黨批評聲浪不斷湧入，五星運動（Movimento Cinque Stelle，MCS）表示Rete 4的上級單位Mediaset應與強布魯諾應保持距離；民主黨（Partito Democratico，PD）認為梅洛尼應介入；綠色和左翼聯盟（Alleanza Verdi e Sinistra，AVS）表示強布魯諾應先學習，再發言。

報導又稱，嚴厲批評強布魯諾的是民主黨，其副黨主席格里博多（Chiara Gribaudo）表示「這是對受害者最純粹的指責，他忘了告訴男人（唯一的肇事者）要避免性侵他人，此話令人厭惡、令人反感，他不配在這個位置上」。

民主黨議員贊（Alessandro Zan）也諷刺的說「梅洛尼在去卡瓦諾（Caivano）之前，我們希望她能夠先在國內解決這個問題」。

報導指出，面對上述種種指控，強布魯諾表示「沒有人為這一行為辯護，這是荒謬的爭議」，他在節目上說「歪曲我所說的事實的人，要麼是因為他們不懷好意，要麼是因為他們有嚴重的理解問題。我這樣說不僅是以個人身份，也是為了保護支持我的公司和團隊」。

他最後說「讓我們結束這種爭議吧，因為已經接近荒謬，我認為還有其他比這個佔據新聞版面的事情要做」。